A Spazio5 Marco Lollobrigida presenta Oro Rosa | Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico

Alle ore 18:30, presso Spazio5, Marco Lollobrigida presenterà il suo nuovo libro "Oro Rosa: Le donne che hanno portato l'Italia in cima al podio olimpico" (Rai Libri). L'evento vedrà Lollobrigida intervistato da Janina Landau, Direttore della sede romana di TV Class CNBC. "Oro Rosa" raccoglie le storie di donne straordinarie che, grazie alla loro dedizione e passione, hanno conquistato l'oro olimpico, portando l'Italia sul gradino più alto del podio. Un libro che non racconta solo imprese sportive, ma anche vite personali fatte di sacrifici, cadute e rinascite. Da leggere come piccoli, avventurosi romanzi.

Libri, Roma: Marco Lollobrigida presenta “Oro Rosa: Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico” - Il 31 ottobre 2024, alle ore 18:30, presso lo Spazio5 di Via Crescenzio a Roma, Marco Lollobrigida presenterà il suo nuovo libro “Oro Rosa: Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio ... (primapaginanews.it)