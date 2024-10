A Città del Messico per fermare la guerra contro L’EZLN. Ed esigere giustizia per Padre Marcelo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il messaggio è stato portato sotto il balcone presidenziale di Claudia Sheinbaum: “Alto a la guerra contra el EZLN” (fermare la guerra contro L’EZLN). A differenza di quanto visto il A Città del Messico per fermare la guerra contro L’EZLN. Ed esigere giustizia per Padre Marcelo il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - A Città del Messico per fermare la guerra contro L’EZLN. Ed esigere giustizia per Padre Marcelo Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il messaggio è stato portato sotto il balcone presidenziale di Claudia Sheinbaum: “Alto a lacontra el EZLN” (la). A differenza di quanto visto il Adelperla. Edperil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaza - accelera il dialogo Iran-Arabia Saudita : “Ipotesi esercitazioni militari congiunte”. E Blinken vola a Riyad per fermare la guerra - Masoud Pezeshkian ha parlato al vertice dei Brics, consesso di stati alternativo alle potenze occidentali in cui siede anche l’Arabia Saudita. Nelle stesse ore Antony Blinken a Ryad ha incontrato Mohammed bin Salman. E da Teheran è trapelata la ... (Ilfattoquotidiano.it)

L’Oms sospende le vaccinazioni a Gaza. Blinken : "È il momento di fermare la guerra" - L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato la sospensione della campagna di vaccinazione antipolio a Gaza a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti che mettono a rischio anche il personale sanitario. L’escalation di violenza, con ... (Quotidiano.net)

Viaggio a Mosca per il cardinale Zuppi : la missione per fermare la guerra in Ucraina - Seconda visita del cardinale romano in Russia dove ha incontrato anche il ministro Lavrov. Si lavora allo scambio di prigionieri (Ilgiornale.it)

Obiettori israeliani e attiviste palestinesi insieme in Italia : per fermare la guerra bisogna non farla - Mentre nessuna organizzazione internazionale sembra essere in grado di fermare la violenza cieca dell’esercito israeliano, che dopo oltre 42.000 vittime palestinesi tra Gaza e Cisgiordania invade il Libano, attacca le basi Unifil, colpisce la Croce ... (Ilfattoquotidiano.it)