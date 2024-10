Zonawrestling.net - WWE: Un nuovo soprannome per Roman Reigns?

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024), dal suo ritorno storico a Summerslam 2024, ha iniziato la sua nuova storia con la Bloodline guidata da Solo Sikoa, nella quale cerca di distinguersi come OTC, ovvero il Capo Tribù originale. (Original Tribal Chief) Nonostante ciò, dopo aver pubblicato un video sui suoi canali social in cui mostrava la sua impeccabile condizione fisica, ha risposto con un altro video ad un fan che gli ha chiesto come fosse possibile raggiungere tali risultati.ha affermato che non ci sono scorciatoie, bisogna allenarsi duro, mangiare bene e dunque rimanere in forma. Nonostante ciò, quello che spicca maggiormente da questo video, in cuista per mangiare del pollo e dei broccoli, è la presenza di una nuova T-shirt indossata dal capo tavola in persona, che recita la scritta: YTC.