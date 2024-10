Ilnapolista.it - Vinicius o Rodri? Il Pallone d’oro aspetta il successore di Messi

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Jr o? Ormai il dibattito per l’assegnazione del2024 che avverrà lunedì 28 ottobre è fermo a loro due. Lo scorso anno lo vinse Leoper le grandi prestazioni ai Mondiali in Qatar e la vittoria dell’Argentina. Il dibattito lanciato da The Athletic per il: chi vincerà traJr? The Athletic scrive:ha brillato nel Real Madrid la scorsa stagione, aiutandoli a vincere Liga e Champions League; continua il grande periodo di forma del brasiliano, che ha siglato martedì una tripletta contro il Dortmund. Poi c’è, il centrocampista del Manchester City, che è stato altrettanto chiave per i successi del suo club la scorsa stagione, vincendo l’Europeo con la Spagna, il Mondiale per club e una quarta Premier League consecutiva; ora è fermo per la rottura del crociato.