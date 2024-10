Ilgiorno.it - Vigevano, precipita per 4 metri mentre sistema una tenda: grave 69enne

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Pavia) – Stavando unaquando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da una altezza di oltre quattronel cortile interno dello stabile dove abita, in via della Costa, nel pieno centro di. Un uomo di 69 anni è rimasto ferito seriamente ieri pomeriggio poco prima delle 17.30 di ieri, mercoledì 23 ottobre. Quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra dile sue condizioni sono apparse molto serie tanto da spingere i soccorritori a trasferirlo direttamente al policlinico San Matteo di Pavia con l’elisoccorso, atterrato nei pressi di corso Brodolini, dove l’uomo è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.