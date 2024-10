Verso Real Madrid-Milan, Carlo Ancelotti perde un titolarissimo? Ecco chi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Carlo Ancelotti non avrà a disposizione un suo fedelissimo per la sfida di Champions League tra Real Madrid e il Milan. Ecco chi Rodrygo salterà Real Madrid-Milan. L’esterno destro brasiliano non prenderà parte alla sfida valida per quarta giornata di Champions League a causa di un infortunio. Il numero undici della formazione allenata da Carlo Ancelotti ha accusato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un problema muscolare ben più serio di quanto potesse sembrare in un primo momento. Motivo per cui quasi certamente il giocatore dovrà saltare la sfida ai rossoneri in programma il 5 novembre, tra poco meno di due settimane. Niente sfida al Milan per Rodrygo. Dailymilan.it - Verso Real Madrid-Milan, Carlo Ancelotti perde un titolarissimo? Ecco chi Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)non avrà a disposizione un suo fedelissimo per la sfida di Champions League trae ilchi Rodrygo salterà. L’esterno destro brasiliano non prenderà parte alla sfida valida per quarta giornata di Champions League a causa di un infortunio. Il numero undici della formazione allenata daha accusato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un problema muscolare ben più serio di quanto potesse sembrare in un primo momento. Motivo per cui quasi certamente il giocatore dovrà saltare la sfida ai rossoneri in programma il 5 novembre, tra poco meno di due settimane. Niente sfida alper Rodrygo.

