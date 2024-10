Ucraina: Putin, Nord Corea prende sul serio cooperazione con Russia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (LaPresse) – “La Russia non ha mai dubitato che la Corea del Nord prenda sul serio la cooperazione con noi, siamo in contatto con i nostri amici NordCoreani”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza che chiude il vertice Brics che si è tenuto a Kazan, in Russia. Lo riporta Ria Novosti. Lapresse.it - Ucraina: Putin, Nord Corea prende sul serio cooperazione con Russia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (LaPresse) – “Lanon ha mai dubitato che ladelprenda sullacon noi, siamo in contatto con i nostri amicini”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirnella conferenza che chiude il vertice Brics che si è tenuto a Kazan, in. Lo riporta Ria Novosti.

