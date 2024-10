Ucciso e fatto a pezzi solo perché voleva lo stipendio: “Chiesto ergastolo per i due assassini” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha Chiesto la condanna all’ergastolo per Mohamed Alì Abdelghani Alì, detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, in carcere dalla scorsa estate per l’omicidio di Mahmoud Abdallah. L’egiziano di 19 anni era stato trovato senza testa e mani la scorsa estate al largo di Santa Margherita Ligure. Oltre alla pena massima, la pm ha Chiesto anche l’isolamento diurno per 18 mesi. La sentenza della Corte d’assise presieduta da Massimo Cusatti dovrebbe essere il 7 novembre.Leggi anche: Napoli, sparatoria in corso Umberto: Ucciso un 15enne, due feriti Il giovane lavorava come dipendente nella barberia di Sestri Ponente, Genova, gestita dai due imputati, ed era stato sottoposto a condizioni di sfruttamento lavorativo e mancati pagamenti. Mahmoud aveva deciso di denunciare la situazione e aveva comunicato la sua intenzione di cambiare lavoro. Thesocialpost.it - Ucciso e fatto a pezzi solo perché voleva lo stipendio: “Chiesto ergastolo per i due assassini” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il pubblico ministero Daniela Pischetola hala condanna all’per Mohamed Alì Abdelghani Alì, detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, in carcere dalla scorsa estate per l’omicidio di Mahmoud Abdallah. L’egiziano di 19 anni era stato trovato senza testa e mani la scorsa estate al largo di Santa Margherita Ligure. Oltre alla pena massima, la pm haanche l’isolamento diurno per 18 mesi. La sentenza della Corte d’assise presieduta da Massimo Cusatti dovrebbe essere il 7 novembre.Leggi anche: Napoli, sparatoria in corso Umberto:un 15enne, due feriti Il giovane lavorava come dipendente nella barberia di Sestri Ponente, Genova, gestita dai due imputati, ed era stato sottoposto a condizioni di sfruttamento lavorativo e mancati pagamenti. Mahmoud aveva deciso di denunciare la situazione e aveva comunicato la sua intenzione di cambiare lavoro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marta Flavi - dopo Costanzo arriva il compagno Pierluigi : “Mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no” - A Pierluigi però non ha detto “si”. Anche se il grande dolore della donna è quello di non aver mai potuto avere dei figli. I due divorziarono solo nel 1994. Proprio la Flavi dalle pagine del settimanale Nuovo ha raccontato il suo stato d’animo quando ha scoperto il tradimento del marito Maurizio Costanzo con una allora sconosciuta Maria De Filippi. (Metropolitanmagazine.it)

“Mia figlia di 3 anni stava usando l’iPad in aereo - un’altra mamma mi ha chiesto di farla smettere perché a suo figlio non permette di usarlo. Ho detto no” : la storia - “Se non vogliono che il loro bambino usi un tablet durante la vacanza, devono essere preparati a crisi di nervi come questa, mentre il bambino sviluppa la capacità di capire che altre persone avranno regole ed esperienze diverse dalle sue”, “Mi dispiace per loro, so quanto sia difficile viaggiare con un bambino irritabile, ma questa non è una richiesta ragionevole da fare a uno sconosciuto”, “Quando si viaggia con bambini piccoli, bisogna essere preparati con una varietà di attività e snack. (Ilfattoquotidiano.it)

Omicidio Sharon Verzeni - Moussa Sangare : “Mi ha chiesto perché e ha detto ‘sei un codardo’ mentre la uccidevo” - Moussa Sangare, arrestato per l'omicidio di Sharon Verzeni, ha ricordato davanti al gip e al pm le ultime parole della 33enne mentre veniva accoltellata da lui. "Mi ha chiesto perché", ha raccontato il 30enne, "mi ha detto 'sei un codardo' poi sono scappato".Continua a leggere . (Fanpage.it)