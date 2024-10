Turismo in Toscana, “Il 2025 sarà un altro anno complicato per il mercato interno” (Di giovedì 24 ottobre 2024) I dati sul Turismo in Toscana nei primi otto mesi del 2024 diffusi da Irpet tracciano un quadro in chiaroscuro per il settore. Da un lato si registra un forte rallentamento del Turismo interno, dall’altro il flusso di turisti stranieri nelle città d’arte continua a crescere. Secondo Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana e ConfTurismo-Confcommercio Toscana, le stesse difficoltà si potrebbero ripresentare nel 2025, «anno che si annuncia complicato per il mercato interno». Presidente, i dati Irpet confermano le sue previsioni «Esattamente. Il mercato interno è in forte rallentamento, soprattutto nelle destinazioni più tradizionali come il mare e la campagna. Al contrario, abbiamo registrato un'ulteriore accelerazione del Turismo straniero nelle città d'arte. Queste dinamiche erano già in linea con le nostre previsioni e il contesto economico generale». Lanazione.it - Turismo in Toscana, “Il 2025 sarà un altro anno complicato per il mercato interno” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I dati sulinnei primi otto mesi del 2024 diffusi da Irpet tracciano un quadro in chiaroscuro per il settore. Da un lato si registra un forte rallentamento del, dall’il flusso di turisti stranieri nelle città d’arte continua a crescere. Secondo Daniele Barbetti, presidente di Federalberghie Conf-Confcommercio, le stesse difficoltà si potrebbero ripresentare nel, «che si annunciaper il». Presidente, i dati Irpet confermano le sue previsioni «Esattamente. Ilè in forte rallentamento, soprattutto nelle destinazioni più tradizionali come il mare e la campagna. Al contrario, abbiamo registrato un'ulteriore accelerazione delstraniero nelle città d'arte. Queste dinamiche erano già in linea con le nostre previsioni e il contesto economico generale».

