The Trainer, la recensione: il ritorno di Tony Kaye in una commedia psichedelica e un po' retrò (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tony Kaye fa coppia con Vito Schnabel e torna al cinema con una commedia dal format visivo fuori dal tempo, piena di incursioni psichedeliche, per racconta una storia sul Sogno Americano e il culto dell'immagine. È abbastanza clamoroso come Tony Kaye sia riuscito con The Trainer, suo ritorno sul grande schermo dopo tredici anni, a dimostrare in modo pressoché incontrovertibile il cortocircuito tra la realizzazione del Sogno Americano e l'umanità di coloro che lo inseguono. La storia della pellicola scritta, prodotta e interpretata da Vito Schnabel è assolutamente classica, ma il suo format visivo e, quindi, immaginifico, denota una voglia di destrutturare il culto dell'immagine tramite la commistione di un'idea ormai retrò di televisione via cavo con un cinema sferzato da continue incursioni psichedeliche, interferenze, sconnessioni da videoclip e giochi di montaggio. Senza però in Movieplayer.it - The Trainer, la recensione: il ritorno di Tony Kaye in una commedia psichedelica e un po' retrò Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)fa coppia con Vito Schnabel e torna al cinema con unadal format visivo fuori dal tempo, piena di incursioni psichedeliche, per racconta una storia sul Sogno Americano e il culto dell'immagine. È abbastanza clamoroso comesia riuscito con The, suosul grande schermo dopo tredici anni, a dimostrare in modo pressoché incontrovertibile il cortocircuito tra la realizzazione del Sogno Americano e l'umanità di coloro che lo inseguono. La storia della pellicola scritta, prodotta e interpretata da Vito Schnabel è assolutamente classica, ma il suo format visivo e, quindi, immaginifico, denota una voglia di destrutturare il culto dell'immagine tramite la commistione di un'idea ormaidi televisione via cavo con un cinema sferzato da continue incursioni psichedeliche, interferenze, sconnessioni da videoclip e giochi di montaggio. Senza però in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Trainer, la recensione: il ritorno di Tony Kaye in una commedia psichedelica e un po' retrò - Sarebbe geniale questa intuizione da parte di Tony Kaye. L'altro macro scollamento che si verifica in The Trainer però forse smentisce questa strada. Parliamo della mancata sincronia tra il regista e ... (movieplayer.it)

The Trainer, Bella Thorne e Julia Fox: "Raccontiamo l'illusione del sogno americano" - Insieme a Vito Schnabel, che ha scritto la storia originale, e le due attrici protagoniste Bella Thorne e Julia Fox, il regista di American History X presenta il film alla Festa del Cinema di Roma. (movieplayer.it)

Presentato a Roma il film ‘The Trainer’: Tony Kaye guida un cast stellare in una commedia surreale - Alla Festa del Cinema di Roma, Tony Kaye presenta 'The Trainer', una commedia che esplora il sogno americano attraverso la storia surreale di un giovane trainer in crisi esistenziale. (ecodelcinema.com)