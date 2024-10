Svelati i 24 finalisti di Sanremo Giovani: tra loro quattro ex X Factor e cinque ex Amici (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Rai stamattina ha diffuso i nomi dei 24 artisti che accedono alla fase finale di Sanremo Giovani dopo le audizioni svoltesi ieri nella Sala A di via Asiago a Roma. Questo nuovo formato di Sanremo Giovani è una delle nuove idee di Carlo Conti, che ha ereditato il ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo da Amadeus. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Rai stamattina ha diffuso i nomi dei 24 artisti che accedono alla fase finale didopo le audizioni svoltesi ieri nella Sala A di via Asiago a Roma. Questo nuovo formato diè una delle nuove idee di Carlo Conti, che ha ereditato il ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana dida Amadeus.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scelti i 24 semifinalisti di Sanremo Giovani. Ecco chi sono - "Abbiamo privilegiato gli artisti, non solo i brani" "Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani è molto vario, si spazia dalla musica d'autore al pop, dal rap alle nuove sonorità", spiega ... (repubblica.it)

Sanremo Giovani, annunciati i 24 cantanti in finale: ci sono anche Mew, Settembre e Grelmos - La Commissione Musicale del Festival di Sanremo ha annunciato nelle scorse ore i nomi dei 24 cantanti che parteciperanno alle fasi finali di Sanremo Giovani ... (fanpage.it)

Missione Perù, su Focus la caccia a una mega-balena fossile - Da Malpensa a Lima e poi, ancora in viaggio, su tre fuoristrada stracarichi di materiali e vettovaglie sufficienti per una decina di giorni. L'arrivo nel deserto in piena notte: isolati dal mondo, nes ... (ansa.it)