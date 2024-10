Ilfattoquotidiano.it - Stuprano 27enne a Torino dopo averla derubata, uno dei violentatori all’altro “Adesso sei un uomo”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Mi hanno stuprata, poi ho sentito uno che diceva a un altro: ‘sei un’”. Questo è quanto raccontato da una giovane di 27 anni che ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo all’interno dell’ex discoteca Club 84, una struttura abbandonata situata lungo corso Massimo D’Azeglio, nel parco del Valentino a. La giovane ha sporto denuncia al commissariato San Paolo il giorno successivo all’aggressione, avvenuta la sera del 15 ottobre, accompagnata dal padre. La ragazza, di origine peruviana, era in via Nizza alla ricerca di un bancomat quando è stata avvicinata da un ragazzo, descritto come un diciottenne con accento arabo, che si è offerto di aiutarla. Poco, le ha strappato il telefono dalle mani e, nel tentativo di recuperarlo, la giovane ha inseguito il ladro fino al parco del Valentino, dove è stata aggredita.