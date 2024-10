Sport in tv oggi (giovedì 24 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 24 ottobre 2024) oggi giovedì 24 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, Flavio Cobolli e Luciano Darderi saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna, con l’obiettivo di raggiungere Lorenzo Musetti ai quarti di finale. Riflettori puntati sull’Eurolega di basket con Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul e altre sfide da non perdere, mentre il basket femminile propone l’Eurolega con Venezia e l’EuroCup con Campobasso e San Giovanni. Ampio spazio al calcio con l’Europa League (in campo Roma e Lazio) e la Conference League (impegno per la Fiorentina). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 24 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming. CALENDARIO Sport IN TV oggi giovedì 24 ottobre 02. Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 24 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)24ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i tornei di tennis della settimana, Flavio Cobolli e Luciano Darderi saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna, con l’obiettivo di raggiungere Lorenzo Musetti ai quarti di finale. Riflettori puntati sull’Eurolega di basket con Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul e altre sfide da non perdere, mentre il basket femminile propone l’Eurolega con Venezia e l’EuroCup con Campobasso e San Giovanni. Ampio spazio al calcio con l’Europa League (in campo Roma e Lazio) e la Conference League (impegno per la Fiorentina). Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in24, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIOIN TV2402.

Sport in tv oggi (giovedì 24 ottobre) : orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Darderi-Draper (ore 13.30)
CALCIO (Europa League) – Tottenham-AZ Alkmaar (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW) 21.00
CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Deportivo La Coruna (diretta streaming su DAZN) 19.00
BASKET FEMMINILE (EuroCup) – San Giovanni-Benfica (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA) 21.30