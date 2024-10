Sinner, trova le differenze: non ne ha più bisogno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Jannik Sinner, l’incredibile cambiamento è già da tempo sotto gli occhi di tutti: non gli serve più, c’è una differenza abissale. Aveva 14 anni appena, quando ha lasciato le sue montagne e la sua famiglia per partire alla volta di Bordighera. Un’avventura che non sapeva ancora dove lo avrebbe condotto, a quale livello lo avrebbe portato. Non poteva immaginare, del resto, che lì al Piatti Tennis Center avrebbe raccolto i primi frutti del suo durissimo lavoro quotidiano. Che tra i campi della provincia di Imperia sarebbe diventato, giorno dopo giorno, un campione come pochi altri ce ne sono al mondo. La carriera di Jannik Sinner è iniziata a Bordighera (LaPresse) – Ilveggente.itNon è stato facile, naturalmente. Men che meno a quell’età. Ilveggente.it - Sinner, trova le differenze: non ne ha più bisogno Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Jannik, l’incredibile cambiamento è già da tempo sotto gli occhi di tutti: non gli serve più, c’è una differenza abissale. Aveva 14 anni appena, quando ha lasciato le sue montagne e la sua famiglia per partire alla volta di Bordighera. Un’avventura che non sapeva ancora dove lo avrebbe condotto, a quale livello lo avrebbe portato. Non poteva immaginare, del resto, che lì al Piatti Tennis Center avrebbe raccolto i primi frutti del suo durissimo lavoro quotidiano. Che tra i campi della provincia di Imperia sarebbe diventato, giorno dopo giorno, un campione come pochi altri ce ne sono al mondo. La carriera di Jannikè iniziata a Bordighera (LaPresse) – Ilveggente.itNon è stato facile, naturalmente. Men che meno a quell’età.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I precedenti di Jannik Sinner a Parigi-Bercy e il feeling mai trovato con l’imprevedibile 1000 francese - In un martedì particolarmente affollato, Sinner si trovò a dover aspettare, aspettare e ancora aspettare per poter affrontare l’americano Mackenzie McDonald. Ci riuscì in tre set, ma dovette chiudere ... (oasport.it)

Kyrgios, dopo gli attacchi a Sinner eletto miglior "Trash talker" anche da Musetti: e lui reagisce - Nick Kyrgios batte Sinner almeno su una cosa, anzi in quel campo lì potremmo dire che non c’è proprio partita. In un video postato sui social dal profilo social dell’UTS (Ultimate Tennis Showdown) è s ... (corrieredellosport.it)

Rassegna Stampa – ” Sinner da assolvere mentre viene emulato” - Tennis - Rassegna stampa | La rassegna stampa di martedì 22 ottobre 2024: "Macché negligenza. Sinner è da assolvere" (Arcobelli). Sinner-Alcaraz, il futuro si spacca in due partiti (Azzolini). Le 5 ta ... (ubitennis.com)

Sinner contro Alcaraz, il confronto dopo la finale milionaria a Riad: chi è il più forte? - La vittoria di Jannik in Arabia Saudita, che gli è valsa 6 milioni di euro, ribalta l'inerzia della stagione ma non vale né per gli annali né per i record. L'analisi, colpo per colpo, della rivalità d ... (corriere.it)

Sinner, anche Alcaraz si inchina: a Jannik lo Slam d'Arabia e sei milioni! - Il numero uno al mondo trionfa anche nell'esibizione lastricata d'oro degli sceicchi: prima vittoria in stagione contro lo spagnolo ... (tuttosport.com)