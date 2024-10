Movieplayer.it - "Si comporta come un guru della danza". Scoppia la "guerra" tra Deborah Lettieri e la Celentano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sarebbe stato uno scambio - indiretto - tra le due maestre didi Amici 24. Lae lapotrebbero essere già ai ferri corti per le visioni diverse che hanno rispetto alle performance artistiche dei ragazzi. La Maestraad Amici 24 potrebbe aver trovato un'avversaria difficile da fronteggiare, per quanto riguarda le coreografie e la visione. E questa avversaria è. La nuova professoressa che è entrata nel talent di Canale 5 al posto di Raimondo Todaro, fin dal suo primo ingresso, si è distinta per un'ottima conoscenzamateria e per quella voglia di far emergere il talento dei suoi allievi.da programma, lanon riesce proprio a trovare un punto di incontro con la Maestrache, da sempre, è conosciuta per il suo carattere spigoloso e per