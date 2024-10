“Shaila e Lorenzo…”. Grande Fratello, Javier ha parlato: cosa succede per la nuova coppia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tante novità in queste ultime ore al Grande Fratello, tanto in Italia quanto in Spagna. È notizia di poco fa e anche ufficiale che Maica Benedicto ha lasciato la casa romana. I concorrenti non hanno idea del motivo e stanno avanzando ipotesi su ipotesi. Anche le più strampalate. In realtà la produzione ha fatto sapere che rientrerà al Gran Hermano. Viene dunque da pensare che anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato faranno presto ritorno dai loro veri compagni di avventura. Che, a proposito, non hanno la minima idea che siano tuttora insieme a Madrid. Credono infatti che i due siano stati eliminati definitivamente dal reality show di Canale 5. Leggi anche: “Una notte di fuoco, è indecente”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tante novità in queste ultime ore al, tanto in Italia quanto in Spagna. È notizia di poco fa e anche ufficiale che Maica Benedicto ha lasciato la casa romana. I concorrenti non hanno idea del motivo e stanno avanzando ipotesi su ipotesi. Anche le più strampalate. In realtà la produzione ha fatto sapere che rientrerà al Gran Hermano. Viene dunque da pensare che ancheGatta e Lorenzo Spolverato faranno presto ritorno dai loro veri compagni di avventura. Che, a proposito, non hanno la minima idea che siano tuttora insieme a Madrid. Credono infatti che i due siano stati eliminati definitivamente dal reality show di Canale 5. Leggi anche: “Una notte di fuoco, è indecente”.

Grande Fratello, Shaila cattiva su Maica: pensava di avere il microfono spento - Al Grande Fratello, Shaila Gatta ha criticato apertamente Maica Benedicto in italiano, credendo che non fosse compresa dalla concorrente spagnola e che il suo microfono fosse spento. Quando Maica non ... (msn.com)

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in Spagna: “Con Shaila qui la prima notte abbiamo fatto tutto" - Colpo di scena per i fan del Grande Fratello e del Gran Hermano. Lunedì scorso, il modello milanese Lorenzo Spolverato e l'ex velina Shaila Gatta hanno lasciato la Casa italiana per volare in gran seg ... (msn.com)

Grande Fratello, la confessione di Lorenzo e la dichiarazione d'amore a Shaila Gatta - Al Grande Fratello spagnolo, Lorenzo Spolverato, ha confessato ai coinquilini di aver passato una notte di passione con Shaila Gatta. Alla ballerina, il modello ha fatto poi una dichiarazione in ginoc ... (comingsoon.it)