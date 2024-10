Roberto Mancini lascia la panchina dell'Arabia Saudita (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Roberto Mancini ha lasciato l'incarico di allenatore dell'Arabia Saudita dopo 14 mesi. L'ex ct dell'Italia, 59 anni, era stato nominato allenatore della nazionale con un contratto di quattro anni nell'agosto 2023, in seguito alle rocambolesche dimissioni da allenatore della nazionale italiana. Una dichiarazione della Federazione calcistica dell'Arabia Saudita (SAFF), pubblicata su X, ha confermato giovedì che è stato raggiunto un "accordo congiunto" con Mancini per la separazione, mentre è stato anche affermato che il nuovo capo allenatore "sarà annunciato nei prossimi giorni dopo la conclusione delle procedure contrattuali". L'Arabia Saudita ha vinto solo una delle ultime cinque partite ed è attualmente terza nel Gruppo C di qualificazione asiatica per la Coppa del Mondo del 2026. Agi.it - Roberto Mancini lascia la panchina dell'Arabia Saudita Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI -hato l'incarico di allenatoredopo 14 mesi. L'ex ct'Italia, 59 anni, era stato nominato allenatorea nazionale con un contratto di quattro anni nell'agosto 2023, in seguito alle rocambolesche dimissioni da allenatorea nazionale italiana. Una dichiarazionea Federazione calcistica(SAFF), pubblicata su X, ha confermato giovedì che è stato raggiunto un "accordo congiunto" conper la separazione, mentre è stato anche affermato che il nuovo capo allenatore "sarà annunciato nei prossimi giorni dopo la conclusionee procedure contrattuali". L'ha vinto solo unae ultime cinque partite ed è attualmente terza nel Gruppo C di qualificazione asiatica per la Coppa del Mondo del 2026.

