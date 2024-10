“Quello ormai non è più mio padre”. Anis, il sollievo dopo la sentenza: “Cambio cognome” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – “Ciao”. Un cenno con la mano, gli occhi a cercare i suoi. Ha appena ascoltato la parola più dura: ergastolo. Udienza lampo in Corte di Assise, un’ora per decidere se confermare o respingere la sentenza di primo grado. I giudici confermano: ergastolo. Il padre accenna un saluto al figlio ma lui, Anis, risponde con un gesto che vuol dire: è finita, finalmente non ci vedremo più. “Ora giustizia è fatta: lui ha ucciso due donne che lo hanno sempre aiutato. Purtroppo non potranno più tornare qui, con noi, ma almeno posso dire che oggi è stata fatta una cosa giusta, per loro, per tutto Quello che hanno patìto”. Nessun contatto con il padre e il tentativo di Jawad “una ventina di giorni fa è stato respinto: ha provato attraverso gli assistenti sociali ad avere un incontro con Anis, ma lui ha rifiutato come ha fatto fin dall’inizio”, spiega lo zio. Lanazione.it - “Quello ormai non è più mio padre”. Anis, il sollievo dopo la sentenza: “Cambio cognome” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – “Ciao”. Un cenno con la mano, gli occhi a cercare i suoi. Ha appena ascoltato la parola più dura: ergastolo. Udienza lampo in Corte di Assise, un’ora per decidere se confermare o respingere ladi primo grado. I giudici confermano: ergastolo. Ilaccenna un saluto al figlio ma lui,, risponde con un gesto che vuol dire: è finita, finalmente non ci vedremo più. “Ora giustizia è fatta: lui ha ucciso due donne che lo hanno sempre aiutato. Purtroppo non potranno più tornare qui, con noi, ma almeno posso dire che oggi è stata fatta una cosa giusta, per loro, per tuttoche hanno patìto”. Nessun contatto con ile il tentativo di Jawad “una ventina di giorni fa è stato respinto: ha provato attraverso gli assistenti sociali ad avere un incontro con, ma lui ha rifiutato come ha fatto fin dall’inizio”, spiega lo zio.

