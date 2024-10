Per proteggersi dalla pioggia la gattina trova riparo in Comune, si cercano i proprietari (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una sorpresa in Comune. Mercoledì mattina l’avvio della giornata lavorativa è stato segnato dal ritrovamento di una gattina, circa 7 mesi, che con ogni probabilità nella giornata di martedì, a causa della pioggia, ha trovato riparo al chiuso, tra alcuni scatoloni. Segnalata al gattile e alle Cesenatoday.it - Per proteggersi dalla pioggia la gattina trova riparo in Comune, si cercano i proprietari Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una sorpresa in. Mercoledì mattina l’avvio della giornata lavorativa è stato segnato dal rimento di una, circa 7 mesi, che con ogni probabilità nella giornata di martedì, a causa della, hatoal chiuso, tra alcuni scatoloni. Segnalata al gattile e alle

