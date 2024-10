Liberoquotidiano.it - Pensioni, valanga di lettere Inps: tasse, chi rischia il salasso (e come difendersi)

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Attenzione alleche stanno arrivando dall'. Questa volta nel mirino ci finisce chi ad esempio è socio amministratore di una Srl e di fatto oltre ad amministrare l'azienda ne è anche socio. Due funzioni che secondo l'dovrebbero portare a due canali separati di versamento dei contributi. E così dall'istituto di previdenza sociale stanno arrivando parecchieper chiedere a chi non ha versato, il pagamento di una quota aggiuntiva sui contributi. Un quota questa che però secondo gli esperti non sarebbe dovuta. Soprattutto alla luce di una recente sentenza della Cassazione che ha ridefinito le regole per questo tipo di contribuzione. IL PARERE DELL'ESPERTO E di fatto a Libero l'avvocato Celeste Collovati dello studio Dirittissimo (in prima linea per la difesa dei diritti dei pensionati, tutto@gmail.