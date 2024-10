Orrore a Napoli, 15enne morto dopo una sparatoria. Due giovani feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il minorenne non c'è stato nulla da fare. La polizia indaga su un possibile coinvolgimento di un 27enne presentatosi al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca Ilgiornale.it - Orrore a Napoli, 15enne morto dopo una sparatoria. Due giovani feriti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il minorenne non c'è stato nulla da fare. La polizia indaga su un possibile coinvolgimento di un 27enne presentatosi al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca

