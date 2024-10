Oroscopo Novembre | Vergine

Leggi tutta la notizia su .com

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Sono alti e bassi, bassi e alti sì, lo so, sembra una canzone, però voi ormai sapete cantare molto bene; e allora prendete il microfono ed esibitevi a dispetto dei transiti! Per i nati di prima decade (dal 1° al 10° grado del segno), la bellissima Venere in trigono dona serietà nei rapporti d'amore; potete preparare le partecipazioni! I nati di seconda e terza decade (rispettivamente dal 11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) rimbalzano avanti e indietro come il coniglio nel Paese delle meraviglie. Vi ricordo che è Halloween, scegliete un personaggio più adatto alla circostanza. Avete pensato allo stregatto?