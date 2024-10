Ilgiorno.it - Omicidio a Nova Milanese, il figlio dell’assassino: “Ci facevano vivere una vita d’inferno”

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Monza), 24 ottobre 2024 – “Ciuna. Si erano impossessati di tutto, eravamo prigionieri”. Sembra volersi trattenere, ma non ci riesce, David, ildi Giuseppe Caputo, il presunto assassino di Giovanna Chinnici, quando in mattinata esce dalla vecchia palazzina di via Magellano per allontanarsi in auto. Parla a fatica, il volto ancora sconvolto da quanto successo, con la 62enne colpita a morte, mercoledi, da tre o quattro coltellate, ma fa capire che la tragedia è solo la goccia che ha fatto drammaticamente traboccare un vaso colmo. “Il parcheggio non c’entra niente - dice -. Ultimamente c’è stata anche la storia dei condizionatori che hanno messo e l’aria fredda che ci entrava sempre in casa, insopportabile. Ma poi c’è tanto altro, sono cose private”.