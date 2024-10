Ilrestodelcarlino.it - Nonne, mamme e nipoti in cucina. Premio Accademia alle Grestini

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pantano, 1968, dalla pentola della nonna Peppina Tebaldi, la "Peppa", contadina con l’ingegno, "el ramaiol", il mestolo, pesca cappelletti bollenti, sodi, ripieni di carne saporita avvolta da un impasto fatto a mano, polposo e gentile. Poi sfila sulla tavola la pasticciata con il suo profumo balsamico di noce moscata che punge il sugo e lo squaglia in modo che avvolga il taglio tenero e lo faccia di gusto lung, appagante, da sbrodolarsi. E poi il coniglio in porchetta, dove la crosta scrocchia liberando la calda sensazione di cibo contadino. Tutto finito? Tutto concluso? Per fortuna no.