Morti due operai investiti sull'A1 in Umbria (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' di due operai Morti e un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale accaduto all'alba di oggi sull'A1 fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano in direzione sud, in provincia di Terni. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un camion, alla cui guida c'era un 55enne, ha tamponato un autocarro di una ditta della provincia di Latina, fermo in sosta lungo la corsia di emergenza, causando il decesso sul colpo di due operai che erano scesi dal mezzo da lavoro. Le vittime sono un 52enne della provincia di Potenza ed un 35enne di origini pachistane. Un terso operaio, di origini bengalesi, è rimasto ferito.

