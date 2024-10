Migranti in Albania, Ballerini (legale Regeni): “L’Egitto non è un Paese sicuro. La Russa vuole andarci in vacanza? Parole che fanno male” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Nessuno più di noi sa che L’Egitto non è un Paese sicuro. Non lo è né per gli egiziani, né per gli stranieri. Basterebbe leggere la ‘scheda Paese’ del ministero degli Esteri, dove si parla di sparizioni forzate e torture, violazioni dei diritti, privazioni arbitrarie della libertà. Oppositori politici, difensori dei diritti umani, dissidenti non sono al sicuro, considerati da un regime già definito da testimoni qualificati come ‘paranoico‘. Quindi è evidente che non è un Paese sicuro”. Queste le Parole di Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, nel corso del processo in corso a Roma sul rapimento, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore friulano. Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, Ballerini (legale Regeni): “L’Egitto non è un Paese sicuro. La Russa vuole andarci in vacanza? Parole che fanno male” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Nessuno più di noi sa chenon è un. Non lo è né per gli egiziani, né per gli stranieri. Basterebbe leggere la ‘scheda’ del ministero degli Esteri, dove si parla di sparizioni forzate e torture, violazioni dei diritti, privazioni arbitrarie della libertà. Oppositori politici, difensori dei diritti umani, dissidenti non sono al, considerati da un regime già definito da testimoni qualificati come ‘paranoico‘. Quindi è evidente che non è un”. Queste ledi Alessandradella famiglia, nel corso del processo in corso a Roma sul rapimento, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore friulano.

«L’Egitto non è un paese sicuro». E il richiedente asilo torna libero - È un segnale d’allarme per tutta la strategia del Viminale quello arrivato ieri dal tribunale di Catania. I giudici etnei, che nello scorso autunno furono attaccati dal governo per le […] The post «L’Egitto non è un paese sicuro». E il richiedente asilo torna libero first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

