Mattarella la nostra è una Costituzione antifascista

"La Carta reca, fortemente impressi, quattro caratteri. È una Costituzione 'lavorista', sin dal primo articolo. È una Costituzione 'personalista', con la persona, le formazioni sociali in cui si questa esplica, e i suoi diritti, come essenza dell'ordinamento. È una Costituzione 'autonomista', che affida alle autonomie locali, con il criterio della sussidiarietà, la responsabilità di dare risposte ai cittadini. È una Costituzione 'antifascista', che si fonda sulla lotta di Liberazione, matrice di libertà e democrazia". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio alla Biennale di Legacoop. Parole accolte da un lungo applauso.

