Masterclass con Massimiliano Rosolino alla Meridiana Piscine (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre 2024, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00, appuntamento alla Meridiana Piscine con la Masterclass con l'oro olimpico Massimiliano Rosolino. Una giornata all'insegna dello sport, Dj set, pranzo e soprattutto nuoto. Per prenotazioni telefonare al numero 329 257 4828. Cataniatoday.it - Masterclass con Massimiliano Rosolino alla Meridiana Piscine Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre 2024, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00, appuntamentocon lacon l'oro olimpico. Una giornata all'insegna dello sport, Dj set, pranzo e soprattutto nuoto. Per prenotazioni telefonare al numero 329 257 4828.

