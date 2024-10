Madame come Fedez, problemi con l’autotone e pessimo risultato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mercoledì sera diversi grandi artisti italiani italiani si sono esibiti al Forum di Assago per il concerto di solidarietà ‘Per la Pace, Live Contro le Guerre’. A salire sul palco sono stati: Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Annalisa, Elodie, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Madame, J Ax, Ermal Meta, Elisa, Francesca Michielin, Brunori Sas, Paola Turci, Rose Villain, Giuliano Sangiorgi, Piero Pelù e Gaia. Madame si è esibita con le sue due hit Voce e Marea e poi anche con un duetto con Rose Villain sulle note di Hattori Hanzo. Purtroppo durante la performance di Voce ci sono stati dei problemi tecnici evidenti, che hanno portato ad un risultato fastidioso da ascoltare. Biccy.it - Madame come Fedez, problemi con l’autotone e pessimo risultato Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mercoledì sera diversi grandi artisti italiani italiani si sono esibiti al Forum di Assago per il concerto di solidarietà ‘Per la Pace, Live Contro le Guerre’. A salire sul palco sono stati: Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Annalisa, Elodie, Alessandra Amoroso, Emma Marrone,, J Ax, Ermal Meta, Elisa, Francesca Michielin, Brunori Sas, Paola Turci, Rose Villain, Giuliano Sangiorgi, Piero Pelù e Gaia.si è esibita con le sue due hit Voce e Marea e poi anche con un duetto con Rose Villain sulle note di Hattori Hanzo. Purtroppo durante la performance di Voce ci sono stati deitecnici evidenti, che hanno portato ad unfastidioso da ascoltare.

