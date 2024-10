Mac Allister colpito all’inguine da una pallonata, il telecronista fa una battuta inopportuna (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'episodio è avvenuto durante la partita di Champions League vinta dal Liverpool a Lipsia. Il centrocampista era dolorante a terra, il cronista ne ha sottolineato la sfortuna con ironia. Fanpage.it - Mac Allister colpito all’inguine da una pallonata, il telecronista fa una battuta inopportuna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'episodio è avvenuto durante la partita di Champions League vinta dal Liverpool a Lipsia. Il centrocampista era dolorante a terra, il cronista ne ha sottolineato la sfortuna con ironia.

Mac Allister colpito all’inguine da una pallonata, il telecronista fa una battuta inopportuna - Immolarsi per la causa. Alexis Mac Allister lo ha fatto mercoledì sera, nella partita della terza giornata di Champions League. Il Liverpool ha vinto in trasferta (0-1) sul campo del Lipsia, conquista ... (fanpage.it)

