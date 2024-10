L’uccisione di Sinwar non cambierà le sorti della guerra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante l'uccisione dei leader di Hezbollah e Hamas, Israele sta continuando a portare avanti la sua feroce guerra L’uccisione di Sinwar non cambierà le sorti della guerra InsideOver. It.insideover.com - L’uccisione di Sinwar non cambierà le sorti della guerra Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante l'uccisione dei leader di Hezbollah e Hamas, Israele sta continuando a portare avanti la sua feroce guerradinonleInsideOver.

Dalla Striscia di Gaza all’Iran : dopo l’uccisione di Sinwar - la strategia di Israele si svela - Tuttavia, sembra che questa iniziativa non abbia raggiunto i suoi obiettivi principali, ossia evitare un conflitto militare diretto e mettere in guardia contro i rischi di un’escalation con conseguenze devastanti per la regione. L’entrata della regione in una fase di attacchi diretti contro l’Iran apre le porte a una nuova ondata di violenze e conflitti. (Ilfattoquotidiano.it)

Medio Oriente - Meloni : “L’uccisione di Sinwar può essere una svolta - l’Italia sta mediando” - Netanyahu a colloquio con Trump Israele si muove sulla base dell’interesse nazionale. L'articolo Medio Oriente, Meloni: “L’uccisione di Sinwar può essere una svolta, l’Italia sta mediando” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Pioggia di razzi su Israele Sono diverse le strade che sono state chiuse nel nord di Israele mentre proseguono le operazioni per spegnere incendi provocati dal lancio di razzi contro il territorio israeliano. (Secoloditalia.it)

L’uccisione di Sinwar arriva nel momento sbagliato per Israele : Usa e Ue ora chiedono la tregua. Netanyahu : “Il lavoro non è finito” - X: @GianniRosini L'articolo L’uccisione di Sinwar arriva nel momento sbagliato per Israele: Usa e Ue ora chiedono la tregua. Mentre l’esercito ha allargato in questi mesi i fronti di guerra, impegnandosi in un’operazione di terra in Libano, in uno scontro a distanza con gli Houthi yemeniti e in uno scambio di bombardamenti con l’Iran, l’intenzione di chiudere il capitolo Gaza non è mai emersa. (Ilfattoquotidiano.it)