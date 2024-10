Live X Factor 2024 si parte Su 221 concorrenti del passato 54 hanno spiccato il volo solo il 4% è tra i big – I numeri

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa sera su Sky e in streaming su NOW ripartono idi X, le fasi finali, quelle clou in cui i dodicicommentati dai giudici, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro, di fatto si presenteranno al pubblico televisivo, inaugurando così quella che per la loro carriera è in tutto e per tutto una scommessa. Una scommessa che vale quanto? Proviamo quest’oggi, poche ore prima del debutto di quella che ha i presupposti per essere la stagione di rinascita del format, a darci una risposta. In questo senso, i talent stanno vivendo una nuova giovinezza, una rinascita chedalla vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo e prosegue con quella l’anno scorso di Angelina Mango.