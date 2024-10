Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Rhea è una patetica perdente, i suoi fan mi invidiano perché sono brutti e non hanno una vita”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Livsta avendo, probabilmente, la miglior run della sua carriera. Non solo è l’attuale Women’s World Champion, ma ha anche soffiato Dominik Mysterio alla sua Mami,Ripley, completando, di fatto, il suo Revenge Tour. Ora i due fanno coppia fissa, accattivandosi le antipatie del WWE Universe. Ma se c’è qualcosa che Liv non sopporta,soprattutto i fan di. Man-stealing, home-wrecking, heart-breaking, title-taking, greatest women’s world champion of all time Parlando con Adrian Hernandez, Livnon si è trattenuta dall’insultare siaRipley che ifan: “Personalmente, penso cheRipley sia la più grande eche abbiamo nel roster. Penso che anche tutte le persone che amanoe criticano me e Dom siano dei perdenti.