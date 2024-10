Ilfattoquotidiano.it - L’ex modella Stacey Williams: “Donald Trump mi palpeggiò in un perverso gioco con Jeffrey Esptein”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è la prima volta che una donna punta il dito controaccusandolo di molestie sessuali. E poco più di un anno fa il candidato repubblicano alla Casa Bianca è stato condannato a pagare 5 milioni di dollari alla scrittrice E. J. Carrol. In una intervista al Guardia ad accusare il tycoon è. La donna racconta di essere stata palpeggiata e molestata nel 1993 allaTower in “un” con. Il finanziere-pedofilo, condannato per abusi sessuali e traffico di minori, si è suicidato in cella a New York nel 2019 mentre attendeva un processo per traffico sessuale di minorenni.