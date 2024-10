Le contraddizioni a matrioska della finanza farmaceutico-pubblicitaria: prima ti inzeppo di cibo spazzatura, poi ti do il vaccino per dimagrire (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salvo aggiungere, ma di soppiatto, che potrebbe anche uccidere: "Ma vale la pena sperimentare". Su chi lo assume, ovvio. A riprova che non è cambiato niente, né la campagna pubblicitaria sui vaccini, né il modo spregiudicato al limite del criminale di svilupparla. L'autunno è periodo di nuovi Ilgiornaleditalia.it - Le contraddizioni a matrioska della finanza farmaceutico-pubblicitaria: prima ti inzeppo di cibo spazzatura, poi ti do il vaccino per dimagrire Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salvo aggiungere, ma di soppiatto, che potrebbe anche uccidere: "Ma vale la pena sperimentare". Su chi lo assume, ovvio. A riprova che non è cambiato niente, né la campagnasui vaccini, né il modo spregiudicato al limite del criminale di svilupparla. L'autunno è periodo di nuovi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I tori del Russell 2000 in gioco se il support della media mobile su 20 giorni tiene - Analisi mercati azionari di Declan Fallon riguardo: S&P 500, Russell 2000, iShares Russell 2000 ETF, NASDAQ Composite. Leggi le analisi titoli azionari di Declan Fallon su Investing.com. (it.investing.com)

God of War si espande con la serie TV firmata da Battlestar Galactica - God of War: il produttore di Battlestar Galactica alla guida della serie TV per Prime VideoL’adattamento televisivo di God of War ha fatto un passo si ... (assodigitale.it)

Bennato: Le vie del Rock sono infinite - Una delle voci rock più inconfondibili del panorama musicale italiano, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, Edoardo Bennato torna in concerto nei principali teatri italiani ... (iltitolo.it)