Lazio, Pedro: "Baroni mi stimola, siamo sulla strada giusta"

"Il segreto per essere decisivi a 37 anni? Non c'è un segreto, penso al calcio e conta molto la mente. La fiducia che sta dando il mister, non solo a me ma tutti i compagni, è uno stimolo. Ho ancora la voglia di giocare, segnare e fare bene. Quando non ci sarà più quella voglia, andrò a casa, ma non è ancora il momento". Lo ha detto a Sky l'attaccante della Lazio, Pedro dopo la vittoria per 2-0 sul Twente in Europa League. Sull'importanza del gruppo: "Stiamo lavorando tutti insieme, quando ho fatto gol ho deciso di esultare in panchina con gli altri. È presto, ma questa è la strada giusta sia in campo che fuori". Infine una battuta su un possibile futuro da allenatore: "Non lo so, vediamo che succede", conclude Pedro.

