La regina Camilla in Australia, solo un paio di vestiti nuovi per chi non teme confronti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il primo tour da sovrana nel paese del Commonwealth ha ridotto il bagaglio all'osso portando con sé pochi outfit, molti dei quali già nel suo guardaroba. Sapeva che sarebbe stata paragonata alle fashion icon di casa Windsor. E lei cosa ha fatto? Ha portato semplicemente sé stessa Vanityfair.it - La regina Camilla in Australia, solo un paio di vestiti nuovi per chi non teme confronti Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il primo tour da sovrana nel paese del Commonwealth ha ridotto il bagaglio all'osso portando con sé pochi outfit, molti dei quali già nel suo guardaroba. Sapeva che sarebbe stata paragonata alle fashion icon di casa Windsor. E lei cosa ha fatto? Ha portato semplicemente sé stessa

