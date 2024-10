La nuova realtà di Porta Genova è fatta di Sogni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oliva Nasce all’interno di un ex asilo in zona Porta Genova il sogno nel cassetto dell’imprenditore Claudio Antonioli, che ha deciso di trasformare questo spazio di fine Ottocento in un nuovo punto di riferimento per la vita notturna. E il nome è proprio Sogni, in omaggio all’atmosfera onirica che si respira varcando la soglia di via San Calocero 8. Il locale è provvisto di una lobby, di un bar e di un ristorante “pescetariano“ che si sviluppa in tre sale, ognuna identificata da un elemento iconico come il grande tavolo ellittico, le piante rigogliose che colorano la veranda e il lungo corridoio che da luogo di passaggio diventa un luogo dove fermarsi. Storage ha curato il design nello stile Anni Venti milanesi. A pochi passi da corso Genova, Sogni non è solamente un locale, ma un luogo che fa sentire a casa, fra innovazione e storia. Ilgiorno.it - La nuova realtà di Porta Genova è fatta di Sogni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oliva Nasce all’interno di un ex asilo in zonail sogno nel cassetto dell’imprenditore Claudio Antonioli, che ha deciso di trasformare questo spazio di fine Ottocento in un nuovo punto di riferimento per la vita notturna. E il nome è proprio, in omaggio all’atmosfera onirica che si respira varcando la soglia di via San Calocero 8. Il locale è provvisto di una lobby, di un bar e di un ristorante “pescetariano“ che si sviluppa in tre sale, ognuna identificata da un elemento iconico come il grande tavolo ellittico, le piante rigogliose che colorano la veranda e il lungo corridoio che da luogo di passaggio diventa un luogo dove fermarsi. Storage ha curato il design nello stile Anni Venti milanesi. A pochi passi da corsonon è solamente un locale, ma un luogo che fa sentire a casa, fra innovazione e storia.

