Jannik Sinner torna sul suo caso di positività al Clostebol: “Mi ha mostrato chi era amico e chi no” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un caso ancora aperto. La vicenda della doppia positività accidentale al Clostebol di Jannik Sinner è ancora in discussione. Il ricorso dal TAS della WADA ha dato seguito a un procedimento che l’altoatesino sperava di aver chiuso definitivamente con il giudizio di primo grado, che lo aveva scagionato completamente da tutte le accuse. L’Agenzia Mondiale antidoping, però, non si è dimostrata dello stesso avviso e ha chiesto una condanna di 1/2 anni. Un’eventualità che alimenta preoccupazioni nel 23enne pusterese che, da mesi, gioca con questa spada di Damocle sulla testa. Nonostante tutto, sono arrivati grandissimi risultati. È tornato a parlare di questa situazione Jannik nella produzione originale Sky Sport ‘Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3’, in onda da venerdì 25 ottobre. L’ANSA ha riportato uno stralcio dell’intervista fatta dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Il n. Oasport.it - Jannik Sinner torna sul suo caso di positività al Clostebol: “Mi ha mostrato chi era amico e chi no” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unancora aperto. La vicenda della doppiaaccidentale aldiè ancora in discussione. Il ricorso dal TAS della WADA ha dato seguito a un procedimento che l’altoatesino sperava di aver chiuso definitivamente con il giudizio di primo grado, che lo aveva scagionato completamente da tutte le accuse. L’Agenzia Mondiale antidoping, però, non si è dimostrata dello stesso avviso e ha chiesto una condanna di 1/2 anni. Un’eventualità che alimenta preoccupazioni nel 23enne pusterese che, da mesi, gioca con questa spada di Damocle sulla testa. Nonostante tutto, sono arrivati grandissimi risultati. Èto a parlare di questa situazionenella produzione originale Sky Sport ‘, oltre il tennis – Capitolo 3’, in onda da venerdì 25 ottobre. L’ANSA ha riportato uno stralcio dell’intervista fatta dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Il n.

