Incidente in superstrada: tre auto coinvolte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIncidente anche oggi sulla superstrada FiPiLi, con tre vetture coinvolte. Alle 17:30 tra Montopoli Valdarno e Santa Croce, in direzione Firenze, si registravano fino a quattro chilometri di coda. In seguito all'intervento dei soccorsi Firenzetoday.it - Incidente in superstrada: tre auto coinvolte Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayanche oggi sullaFiPiLi, con tre vetture. Alle 17:30 tra Montopoli Valdarno e Santa Croce, in direzione Firenze, si registravano fino a quattro chilometri di coda. In seguito all'intervento dei soccorsi

