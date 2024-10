Il progetto: a Monte Echia un percorso di installazioni artistiche (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da oggi i visitatori che saliranno ad ammirare il panorama del golfo di Napoli dal Monte Echia saranno accompagnati lungo il percorso da installazioni artistiche concepite appositamente per questi spazi. Il progetto ‘Euploia Monte Echia’ nasce dall’esperienza di ‘Materia Viva – Euploia. Revealing the origin of Parthenope’, ideato da F2Lab e Casa del Contemporaneo, con il Dipartimento di architettura dell’Università Federico II e vede la collaborazione, tra gli altri, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli , del Mann , del liceo Palizzi e dell’Archivio di Stato di Napoli. «Con l’inaugurazione di questa mostra – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – coniughiamo l’arte e la storia della nostra città. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da oggi i visitatori che saliranno ad ammirare il panorama del golfo di Napoli dalsaranno accompagnati lungo ildaconcepite appositamente per questi spazi. Il‘Euploia’ nasce dall’esperienza di ‘Materia Viva – Euploia. Revealing the origin of Parthenope’, ideato da F2Lab e Casa del Contemporaneo, con il Dipartimento di architettura dell’Università Federico II e vede la collaborazione, tra gli altri, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli , del Mann , del liceo Palizzi e dell’Archivio di Stato di Napoli. «Con l’inaugurazione di questa mostra – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – coniughiamo l’arte e la storia della nostra città.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si terrà a Montecitorio la presentazione ufficiale del progetto Teti del Chieti Calcio e dell'Università degli studi G. D'Annunzio - Un passo verso il futuro per Chieti in uno dei luoghi più importanti e prestigiosi d'Italia. Mercoledi 30 ottobre alle ore 16:00, presso la sala stampa della Camera dei deputati di Montecitorio (ingresso in via Della Missione 4) in Roma, si terrà infatti la presentazione ufficiale del progetto... (Chietitoday.it)

Strada 325 - pressing azzurro : "Bypass verso Montemurlo : fare il progetto esecutivo" - Nei giorni scorsi si è riaccesa la preoccupazione dopo l’ultima frana che ha bloccato la 325 nel comune di Castiglione dei Pepoli tanto che Cna Toscana centro, Confindustria Toscana Nord e Confartigianato Prato hanno scritto una lettera congiunta ai sindaci della Val Bisenzio, Prato e Montemurlo per chiedere l’apertura di un tavolo urgente. (Lanazione.it)

Piazza grande - l'evento del Progetto portinerie di comunità al teatro comunale di Santa Maria a Monte - Secondo appuntamento del progetto Portinerie di Comunità (La rete del Welfare Toscano per 'riprogettare la Comunità') - organizzata da Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS, soggetto partner del progetto presentato da FiTel Toscana, Federazione Italiana Tempo Libero . Piazza Grande sarà il... (Pisatoday.it)