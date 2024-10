Il Forum Disuguaglianze e Diversità boccia il Rapporto Draghi: “Rischia di far male all’Ue” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Forum DD boccia il Rapporto Draghi: “Non ci siamo” “Non ci siamo”. Dal Forum Disuguaglianze e Diversità arriva una sonora bocciatura per il Rapporto sul futuro della competitività europea presentato il mese scorso a Bruxelles dall’ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. “Se quel Piano dovesse improntare l’azione dell’Ue nei prossimi mesi e anni, gli effetti sull’Europa sarebbero negativi”, è il giudizio dell’organizzazione co-coordinata dall’ex ministro Fabrizio Barca che riunisce accademici e associazioni di cittadinanza attiva. Il Forum DD ha analizzato attentamente il report“andando oltre il suo condivisibile appello a un’Europa in stallo e specifiche interessanti proposte”. Ne è emerso un contro-documento di 17 pagine in cui l’elaborato di Draghi viene passato ai raggi X sotto tre distinti profili: diagnosi, obiettivi e rimedi proposti. Tpi.it - Il Forum Disuguaglianze e Diversità boccia il Rapporto Draghi: “Rischia di far male all’Ue” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) IlDDil: “Non ci siamo” “Non ci siamo”. Dalarriva una sonoratura per ilsul futuro della competitività europea presentato il mese scorso a Bruxelles dall’ex presidente del Consiglio italiano Mario. “Se quel Piano dovesse improntare l’azione dell’Ue nei prossimi mesi e anni, gli effetti sull’Europa sarebbero negativi”, è il giudizio dell’organizzazione co-coordinata dall’ex ministro Fabrizio Barca che riunisce accademici e associazioni di cittadinanza attiva. IlDD ha analizzato attentamente il report“andando oltre il suo condivisibile appello a un’Europa in stallo e specifiche interessanti proposte”. Ne è emerso un contro-documento di 17 pagine in cui l’elaborato diviene passato ai raggi X sotto tre distinti profili: diagnosi, obiettivi e rimedi proposti.

