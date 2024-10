Bubinoblog - IL CONTADINO CERCA MOGLIE: CORSI ACCENDE IL GIOVEDÌ DI NOVE CON IL REALITY GREEN

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Al via la nuova stagione de Il, ilcondotto da Gabrielee in onda da24 ottobre alle 21.25 sue in streaming su Discovery+. In questa nuova stagione quattro contadini e una contadina provenienti da tutta Italia sono pronti a mettersi in gioco per trovare un partner disposto a lasciare i ritmi frenetici della città e trasferirsi in campagna. Con la sua inconfondibile ironia e la sua energia contagiosa, Gabrieleracconta la storia di cinque contadini alla ridella loro dolce metà. I cinque protagonisti de Il2024 sono: Annamaria, 27 anni della provincia di Pisa, vive insieme alla sua famiglia immersa in una riserva naturale in cui cervi, cavalli, daini vivono liberi tra la natura incontaminata.