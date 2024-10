Bergamonews.it - Il Celtic alza il muro e la Dea ci sbatte contro: peccato, testa al Verona

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gewiss Stadium. Non va oltre lo 0 a 0 un’Atalanta d’assalto che le prova tutte per superare gli scozzesi in un match intenso e faticoso. In un Gewiss gremito i nerazzurri hanno attaccato tutto il match con grande caparbietà, ma nonostante una miriade di tiri in porta non sono riusciti a scardinare la difesa bianco verde. La formazione scozzese ha disputato un match anni Ottanta, fatto di catenaccio e ripartenze, senza mai impensierire in alcun modo la retroguardia atalantina. Soprattutto nei primi 45 minuti gli ampi spazi concessi hanno consentito ai nostri di creare diverse occasioni da rete che però non si sono concretizzate. Pasalic prima (ottima la prova del croato) e Retegui poi hanno fallito almeno 3 splendide occasioni per portare in vantaggio la Dea che avrebbe ampiamente meritato la rete. Pazienza penso, nella ripresa faremo gol.