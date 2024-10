Il camion investe e uccide due operai: incidente in A1 a Orvieto, cosa è successo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Orvieto, 24 ottobre 2024 – E' di due morti il tragico bilancio dell'ennesimo incidente in autostrada, nel tratto compreso tra i caselli autostradali di Orvieto ed Attigliano, in direzione sud. A provocare il decesso di due operai stamani alle 5.45 è stata la collisione tra un autoarticolato ed un autocarro appartenente ad una azienda di Latina a bordo del quale viaggiavano le vittime che era in quel momento fermo lungo la corsia di emergenza. L'autoarticolato, guidato da un autotrasportatore italiano di 55 anni, avrebbe tamponato violentemente l'altro veicolo, colpendo e travolgendo anche due degli occupanti che in quel momento erano scesi dal mezzo e si trovavano a poca distanza dallo stesso. Si tratta di due operai dipendenti della ditta laziale, un cinquantaduenne residente in provincia di Potenza ed un cittadino pakistano di trentacinque anni. Lanazione.it - Il camion investe e uccide due operai: incidente in A1 a Orvieto, cosa è successo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – E' di due morti il tragico bilancio dell'ennesimoin autostrada, nel tratto compreso tra i caselli autostradali died Attigliano, in direzione sud. A provocare il decesso di duestamani alle 5.45 è stata la collisione tra un autoarticolato ed un autocarro appartenente ad una azienda di Latina a bordo del quale viaggiavano le vittime che era in quel momento fermo lungo la corsia di emergenza. L'autoarticolato, guidato da un autotrasportatore italiano di 55 anni, avrebbe tamponato violentemente l'altro veicolo, colpendo e travolgendo anche due degli occupanti che in quel momento erano scesi dal mezzo e si trovavano a poca distanza dallo stesso. Si tratta di duedipendenti della ditta laziale, un cinquantaduenne residente in provincia di Potenza ed un cittadino pakistano di trentacinque anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul lavoro in un cantiere navale - operaio di 33 anni in codice rosso - . 30 di questa mattina in un cantiere navale a Marina di Carrara. secondo le prime fonti sanitarie, avrebbe riportato un trauma vertebrale. L’operaio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Carrara, 24 ottobre 2024 - Incidente sul lavoro poco prima delle 11. (Lanazione.it)

Scontro tra camion e furgone nell'incidente sull'autostrada A1 - morti due operai : un terzo è ferito - Violento incidente sull’autostrada A1 in Umbria: morti due operai nello scontro tra un camion e un furgone in sosta, ferita una terza persona. (Notizie.virgilio.it)

Tragico incidente stradale sull’A1 : due operai morti e un ferito all’alba di oggi - Dinamica dell’accaduto L’incidente è avvenuto nelle prime luci dell’alba sull’autostrada A1, in direzione sud, nel tratto fra Orvieto e Attigliano, nel cuore della provincia di Terni. Sicurezza stradale e misure preventive L’incidente solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale lungo l’A1 e sull’efficacia delle misure attuate per garantire la protezione degli operatori. (Gaeta.it)