Guida verso Inter-Juve dopo l’assurdo rigore fischiato contro l’Atletico: cosa ha detto ai giocatori (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bufera attorno a Marco Guida in Atletico Madrid-Lille di Champions dove ha assegnato un rigore ai francesi. Decisione sbagliata che ha scatenato l'ira di moviolisti ed ex arbitri nel post gara ma anche quella degli spagnoli in campo. E che ha creato un clima torrido a pochi giorni da Inter-Juve, che sarà arbitrata proprio da Guida. Fanpage.it - Guida verso Inter-Juve dopo l’assurdo rigore fischiato contro l’Atletico: cosa ha detto ai giocatori Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bufera attorno a Marcoin Atletico Madrid-Lille di Champions dove ha assegnato unai francesi. Decisione sbagliata che ha scatenato l'ira di moviolisti ed ex arbitri nel post gara ma anche quella degli spagnoli in campo. E che ha creato un clima torrido a pochi giorni da, che sarà arbitrata proprio da

