Giulia Cecchettin, domani Filippo Turetta per la prima volta in aula (Di giovedì 24 ottobre 2024) Incontrerà faccia a faccia Gino Cecchettin, padre della ragazza uccisa a novembre dell’anno scorso. Il ragazzo, reo confesso, rischia l’ergastolo Repubblica.it - Giulia Cecchettin, domani Filippo Turetta per la prima volta in aula Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Incontrerà faccia a faccia Gino, padre della ragazza uccisa a novembre dell’anno scorso. Il ragazzo, reo confesso, rischia l’ergastolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta la difesa punta…" - Filippo Turetta sarà presente domani per la prima volta in un'aula di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, in corso a Venezia. Lo ha… Leggi ... (informazione.it)

Turetta domani in aula per l'interrogatorio: ci sarà il primo faccia a faccia con il papà di Giulia Cecchettin - Al centro del processo la premeditazione. La difesa punterà sulla «preordinazione», cioè la preparazione dei mezzi per il delitto che esclude però il proposito omicida ... (msn.com)

Filippo Turetta per la prima volta in aula: «Confesserà per onorare la memoria di Giulia». Il faccia a faccia con il papà Gino e l'app spia - Uno accanto all'altro. Filippo Turetta, 22 anni, giovedì 25 ottobre, sarà presente in un'aula di tribunale, nella seconda udienza del processo per l'omicidio di ... (leggo.it)

Filippo Turetta, interrogatorio e faccia a faccia con i familiari di Giulia Cecchettin - Nuovo interrogatorio di Filippo Turetta, stavolta davanti ai familiari di Giulia Cecchettin. Per la prima volta, a quasi un anno ... (iltempo.it)

Napoli, Conte: “Faremo il massimo fino alla fine. Kvara sta discutendo del rinnovo” - (Adnkronos) – Il Napoli, nella nona giornata di Serie A, sarà impegnato in casa contro il Lecce: "Cercherò di mettere in campo la miglior formazione possibile, la formazione che penso sia quella giust ... (meridiananotizie.it)