Giugliano, sorpresi a concordare prestazioni sessuali vicino alla Parrocchia: sanzionati in 5

Sanzionate cinque persone sorprese ad avvicinare prostitute a Giugliano in violazione dell'ordinanza anti-prostituzione adottata dal Comune. I carabinieri della stazione locale hanno sanzionato 5 persone, sorprese a concordare prestazioni sessuali in via San Francesco a Patria, non lontano da una Parrocchia San Matteo.

