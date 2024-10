Iltempo.it - Gianni Letta e gli 80 anni de Il Tempo: “La nostra storia nel segno della libertà”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il fondatore de Il, Renato Angiolillo, è stato un visionario perché in questo foglio ha permesso di scrivere ai giornalisti, che subito dopo la seconda guerra mondiale, avevano perso la firma per presunte colpe mai accertate, colleghi che avevano provenienze diverse. La sua è stata un'opera di pacificazione nazionale. Come ho già ricordato una volta, nel 1954 - 70fa! - partecipai al primo «decennale» a fianco di Renato Angiolillo perché ero il più giovane dei corrispondenti di provincia. Un ragazzino non ancora ventenne vicino al fondatore, voleva rappresentare il simbolo delle speranze di un giornale nuovo che sfidava quelli più antichi, via via riammessi alla pubblicazione dopo l'interruzioneguerra.