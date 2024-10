Fasano: turismo in crescita nei primi nove mesi del 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fasano – Come di consueto, la fine della stagione estiva porta con sé i primi bilanci e l’analisi dei trend del turismo. Anche nel 2024 Fasano registra una crescita dei flussi che nel periodo da gennaio a settembre si attesta sul + 12,9% di presenze (648.955) e un + 8,4% di arrivi (161.093) Brindisireport.it - Fasano: turismo in crescita nei primi nove mesi del 2024 Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Come di consueto, la fine della stagione estiva porta con sé ibilanci e l’analisi dei trend del. Anche nelregistra unadei flussi che nel periodo da gennaio a settembre si attesta sul + 12,9% di presenze (648.955) e un + 8,4% di arrivi (161.093)

